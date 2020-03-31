В восьми районах Ленобласти проверят дезинфекцию домов

В восьми районах Ленобласти проверят дезинфекцию домов
Дезинфекция подъезда в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Дезинфекцию мест общего пользования на этой недели проверят в восьми районах Ленинградской области. Внимание будет уделено санитарному состоянию жилых домов, дворов и улиц района.

Проверки пройдут в Приозерском, Лодейнопольском, Сланцевском, Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Волховском и Тосненском районах. Оценить качество дезинфекции, а также работу аварийно-диспетчерских служб предстоит специалистам комитета госжилнадзора и Роспотребнадзора по Ленобласти.

«Специалисты уже проверили дома в Лужском и Подпорожском районах», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

На фоне пандемии коронавируса управляющие компании должны ежедневно проводить обработку подъездов с применением хлор-содержащих средств. Особое внимание следует уделять перилам, почтовым ящикам, кнопкам лифтов, подоконникам и входным группам. Помимо этого, в подъездах необходимо проводить влажную уборку пола.

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