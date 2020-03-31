Главный врач Петербурга рассказала как гулять с детьми во время эпидемии коронавируса

Для нормального развития организма, ребенку необходимо дышать свежим воздухом, а не находиться в постоянном заточении дома. Но эпидемиологическая ситуация в городе вносит свои коррективы. Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова в эфире программы «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург» рассказала как и где выходить на прогулку.

По словам Башкетовой, гулять нужно в максимальной близости от своего дома. Во время прогулки не рекомендуется общаться с другими родителями с колясками. Ведь, чтобы остановить распространение вируса, необходимо довести до минимума все человеческие контакты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам запретили выходить из дома без надобности. Режим самоизоляции продлится до 5 апреля. Жителям города разрешено выходить из дома только на работу, за продуктами и в аптеку. Также, разрешено гулять с собаками, но рядом с домом.