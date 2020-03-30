Петербуржцам запретили выходить из дома без надобности

Петербуржцам запретили выходить из дома без надобности
Александр Беглов. Фото: www.gov.spb.ru

Беглов заявил, что меры ввели для противодействия коронавирусу.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города ввел режим самоизоляции – это значит, что всем горожанам нельзя без серьезной необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять животных в 100 метрах от дома и вынести мусор. Срок действия мер не уточняется.

Напоминаем, что такие же правила ввели для москвичей, чтобы они оставались дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти обещают за три дня наладить выпуск антисептика. По словам руководителя ООО «ГСЗ» Елены Якубчик именно отсутствие лицензии не позволяет наладить выпуск антисептика в емкостях по 100 мл.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов запрет коронавирус самоизоляция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ввели режим самоизоляции
Нарколог рассказал, как не спиться в самоизоляции
В Петербурге отремонтируют Московский проспект
Ритейлеры подписали соглашение о работе в условиях пандемии
Петербурженка с коронавирусом умерла в Боткинской больнице
Петербуржцам запретили выходить из дома без надобности
«Шикарная женщина»: мокрая Наталья Бочкарева похвасталась лицом и ...
В Петербурге сотрудников промышленных предприятий довезут до работы и ...