Петербуржцам запретили выходить из дома без надобности

Беглов заявил, что меры ввели для противодействия коронавирусу.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города ввел режим самоизоляции – это значит, что всем горожанам нельзя без серьезной необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять животных в 100 метрах от дома и вынести мусор. Срок действия мер не уточняется.

Напоминаем, что такие же правила ввели для москвичей, чтобы они оставались дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти обещают за три дня наладить выпуск антисептика. По словам руководителя ООО «ГСЗ» Елены Якубчик именно отсутствие лицензии не позволяет наладить выпуск антисептика в емкостях по 100 мл.