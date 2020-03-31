Все отделения МФЦ в Ленобласти приостановят свою работу

Это связано с активным распространением коронавирусной инфекции.

Центры закроются с 6 апреля. До 5 апреля включительно все МФЦ, кроме отделения в поселке Тельмана в Тосненском районе будут выдавать гражданам необходимые документы только по записи, осуществленной предварительно. Позвонить и записать необходимо по номеру того отделения, которое гражданин намеревается посетить. Список всех центров МФЦ Ленинградской области можно найти на сайте mfc47.ru. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

С 6 апреля работа многофункциональных центров полностью прекращается.

На данный момент неизвестно, когда произойдет центры заработают заново. Об этом будет сообщено отдельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ Ленобласти переводят услуги в онлайн из-за коронавируса.