Google отказался от традиционных первоапрельских шуток из-за пандемии коронавируса

Google отказался от традиционных первоапрельских шуток из-за пандемии коронавируса
Впервые День смеха Google отметил ровно 20 лет назад, в 2000 году. Фото: pixabay.com

Корпорация Google прерывает многолетнюю традицию первоапрельских шуток, посвященных Дню смеха. Причиной тому — пандемия коронавирусной инфекции и вызванная им кризисная, совсем не смешная, ситуация в мире.

Компания решила, что в текущей обстановке розыгрыши и забавные шутки могут оказаться неуместными. Об этом во вторник, 31 марта сообщило издание Business Insider. В Google отметили, что в этом году берут «тайм-аут» из уважения к тем, кто борется с пандемией COVID-19.

Корпорация пообещала сохранить лучшие первоапрельские шутки к следующему апрелю, который, по словам директора по маркетингу Лоррейн Тухилл, «несомненно, будет намного ярче, чем этот».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция стала причиной смерти известно актера из «Звездных войн» Эндрю Джека, которому было 76 лет.

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1 апреля google коронавирус пандемия шутки
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