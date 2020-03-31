От коронавируса скончался актер «Звездных войн» Эндрю Джек

От коронавируса скончался актер &#171;Звездных войн&#187; Эндрю Джек
Фото: кадр из фильма "Звездные войны"

Актер Эндрю Джек, известный по роли майора Калуана Эматта в знаменитой серии кинокартин «Звездные войны», скончался в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции.

Британец Эндрю Джек был знаменит не только как актер, но и как преподаватель сценической речи. К сожалению, во вторник, 31 марта стало известно о его кончине. Причиной смерти «майора Калуана Эматта» на 77-м году жизни стал коронавирус COVID-19.

Трагическая новость появилась в британском издании Evening Standard, которое процитировало агента актера Джилл Маккалоу. По словам Маккалоу, Джек скончался утром вторника в в госпитале Святого Петра в Чертси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Жасмин поделилась историей о тяжелом вирусе, который перенесла несколько месяцев назад. Артистка подозревает, что это была коронавирусная инфекция.

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