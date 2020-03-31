Певица Жасмин переболела коронавирусом

Певица добавила, что сейчас волноваться, к счастью, не о чем. Фото: Instagram @jasmin

Певица добавила, что сейчас волноваться, к счастью, не о чем. Фото: Instagram @jasmin

Певица Жасмин рассказала, что она и её маленький сын еще в декабре переболели тяжелой простудой, симптомы которой были очень похожи на озвученные сейчас симптомы коронавируса.

Звезда отечественной эстрады поделилась информацией о перенесенном заболевании в прямом эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на волнах «Нашего Радио». Жасмин рассказала, что она и её сын Мирон перенесли странный грипп, с сухим кашлем и очень высокой температурой. Симптомы заставили маму и ребенка провести в постели около десяти дней.

Врачам тогда так и не удалось выявить природу заболевания. Хотя Жасмин подчеркивает, что, возможно, это был вовсе не COVID-19, схожесть течения вируса заставила её задуматься. Тем не менее, певица добавила, что сейчас поводов для беспокойства нет: она и её семья в полном порядке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концертный директор Льва Лещенко рассказал о самочувствии певца.