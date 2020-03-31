Помощник Льва Лещенко рассказал о самочувствии певца, зараженного коронавирусом

Директор артиста отмечает, что Лещенко тяжело переносит волну негатива и обвинений в халатности, свалившуюся на него. Артист отправился на публичное мероприятие вместо соблюдения карантина. Фото: Wikipedia

Директор артиста отмечает, что Лещенко тяжело переносит волну негатива и обвинений в халатности, свалившуюся на него. Артист отправился на публичное мероприятие вместо соблюдения карантина. Фото: Wikipedia

У знаменитого советского и российского артиста Льва Лещенко диагностировали коронавирус COVID-19. Сейчас он находится на лечении в столичной Коммунарке.

Супруга Лещенко, 66-летняя Ирина, также находится под неусыпным медицинским наблюдением, однако у нее диагноз, к счастью, не подтвердился. Директор 78-летнего певца, Андрей Гайдель, рассказал о самочувствии звезды российской эстрады. По его словам, состояние Льва Валерьянович нестабильно, ему постоянно становится то лучше, то хуже, передает «СтарХит».

Гайдель также отметил, что у Лещенко обширная пневмония. Врачи пытаются стабилизировать состояние, однако не могут понять природу заболевания, что усложняет процесс. При этом директор певца подчеркнул, что последний тест на коронавирус показал, что наличие инфекции у заболевшего маловероятно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Игоря Николаева не подтвердилась наличие коронавируса.