Тест Игоря Николаева на коронавирус оказался отрицательным

У певца и композитора Игоря Николаева не выявили коронавирус COVID-19. Тест на наличие инфекции показал отрицательный результат. Об этом артист сообщил в Instagram в понедельник, 30 марта.

«Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!», — написал он.

Николаев также поблагодарил коллектив больницы в Коммунарке за профессионализм, оптимизм и неравнодушие.

Сообщение он подкрепил фотографией с результатами теста. Справка заверена печатями больницы и подписью врача.

Ранее на просторах Telegram распространили информацию о том, что Игоря Николаева госпитализировали в больницу в поселке Коммунарка, где наблюдаются пациенты с коронавирусом. Его супруга Юлия рассказала, что семья ждет результаты анализов, и попросила не беспокоить их звонками и сообщениями.