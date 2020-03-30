Тест Игоря Николаева на коронавирус оказался отрицательным

Тест Игоря Николаева на коронавирус оказался отрицательным
Певец и композитор Игорь Николаев. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

У певца и композитора Игоря Николаева не выявили коронавирус COVID-19. Тест на наличие инфекции показал отрицательный результат. Об этом артист сообщил в Instagram в понедельник, 30 марта.

«Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!», — написал он.

Николаев также поблагодарил коллектив больницы в Коммунарке за профессионализм, оптимизм и неравнодушие.

Сообщение он подкрепил фотографией с результатами теста. Справка заверена печатями больницы и подписью врача.

Ранее на просторах Telegram распространили информацию о том, что Игоря Николаева госпитализировали в больницу в поселке Коммунарка, где наблюдаются пациенты с коронавирусом. Его супруга Юлия рассказала, что семья ждет результаты анализов, и попросила не беспокоить их звонками и сообщениями.

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