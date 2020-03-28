Жена госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева сделала заявление

Юлия Проскурякова, супруга известного музыканта Игоря Николаева, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус, обратилась к общественности с заявлением.

Девушка опубликовала в своем личном Instagram пост, в котором попросила не тревожить их семью. Она объяснила, что Игорь Николаев пока находится в больнице, ожидая результатов анализов. Юлия подчеркнула, что интересующихся состоянием её мужа слишком много, и попросила предоставить им время, чтобы сосредоточиться на главном — здоровье музыканта.

«Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать», — заявила жена музыканта. Она также оговорила, что до постановки официального диагноза представители артиста не будут комментировать ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков находился на вечеринке, куда пришли Николаев и Лещенко. У последнего диагностировали коронавирус, а Николаев находится в больнице с подозрением на инфекцию.