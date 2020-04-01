В Китае полностью восстановили автопром, но спрос не радует производителей

В Китае на полную мощность заработали автомобильные предприятия, деятельность которых была приостановлена на время пандемии коронавирусной инфекции.
Улучшение эпидемиологической ситуации способствует быстрому возвращению к жизни замерших китайских городов. Не стали исключением и производственные предприятия. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил замминистра по промышленности и информатизации Поднебесной Синь Гобинь. По его словам, в привычный режим работы вернулись 97% заводов по сборе машин.
Тем не менее, производители с тревогой отмечают низкий спрос и, как следствие, увеличение запасов автомобилей на складах. В дальнейшем это может стать причиной вынужденного уменьшения производственных объемов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России изменили порядок прохождения технического осмотра для автомобилей.