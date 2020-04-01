Очевидцы: в деревне Разметелево в Ленобласти полыхает дом

Утром 1 апреля во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

По словам очевидцы, там загорелся многоквартирный пятиэтажный дом. На место происшествия прибыли спасатели. «В д. Разметелево что-то сильно горит. В 112 позвонил, в 05:55 сказали, что выехали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных фото в соцсетях заметны пламя огня и столб дыма, поднимающиеся над пятиэтажным жилым домом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурге спасатели тушили полыхающие дом и баню. После ликвидации огня сотрудники обнаружили тело погибшего.