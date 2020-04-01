Эпидемиолог рассказал, что может появиться вирус опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказал, что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее коронавируса.

«В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — заявил он, сообщает «Вечерняя Москва».

Он также поделился мнением насчет причин появления коронавируса.

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», — отметил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

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