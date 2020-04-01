В Госдуме сомневаются, что возобновить сезон в РПЛ получится раньше лета

Депутат Госдумы Игорь Лебедев усомнился в возможности возобновления матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) раньше лета.

Он отметил, пандемия развивается катастрофическими темпами, что препятствует возможности провести 22-й тур чемпионата России в апреле или мае, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он также усомнился, что и другие европейские лиги не смогут возобновиться этой весной.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.