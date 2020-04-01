В Приморском районе сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за нарушителем ПДД

Теперь водителю придется ответить за свои действия.

Все произошло поздним вечером , 31 марта, на Проспекте Королева. Сотрудники дорожной полиции хотели задержать мужчину, который проигнорировал во время движения запрещающий сигнал светофора. Но останавливаться автомобиль не собирался. В результате, полицейские попытались заблокировать машину, на что получили неадекватную реакцию — мужчина наехал на сотрудника ДПС и автомобиль. К счастью, сильно полицейский не пострадал и продолжил работу после оперативно оказанной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В итоге, спустя некоторое время, не с первой попытки нарушитель был задержан. Мужчину 1976 года рождения отправили в полицию, где на него были составлены административные протоколы по 7 различным статьям.

Всю информацию о нарушениях и протоколы передали в органы следствия, которые примут соответствующие решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобили смогут следить за нарушениями ПДД.