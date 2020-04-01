Петербургских дачников пустят в Ленобласть

Дачники Петербурга смогут попасть в Ленобласть, несмотря на ограничения передвижения. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Он [владелец дачи] спокойно может ездить в Петербург и обратно к себе на дачу, и никто его передвижение не ограничивает»,- заявил он в эфире «Россия 24».

При этом глава региона отметил дачники из Петербурга смогут свободно передвигаться только в границах поселений, где находится дача.

С 31 марта в Ленобласти ограничено передвижение. Такие меры приняты в связи с ситуацией распространения коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

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