Госдума изменила порядок прохождения техосмотра автомобилей

Госдума изменила порядок прохождения техосмотра автомобилей
Автомобили младше четырех лет освобождены от техосмотра. Фото: Baltphoto

Госдума изменила порядок прохождения обязательного техосмотра автомобилей. Теперь легковые автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить его каждые два года, старше 10 лет — ежегодно.

Согласно новым правилам, автомобили младше четырех лет освобождены от техосмотра.

Ранее проходить техосмотр каждый два года должны были автомобили в возрасте от трех до семи лет. Для легковых автомобилей старше семи лет процедура была ежегодной. Полностью от техосмотра освобождались машины младше трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД получат право аннулировать результаты техосмотра, если он не проводился или проводился с нарушением правил.

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