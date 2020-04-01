Житель Мурино ударил ножом свою возлюбленную

Житель Мурино ударил ножом свою возлюбленную
Нож. Фото: Baltphoto

В Мурино мужчина нанес ножевое ранение своей сожительнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в квартире дома на проспекте Авиаторов Балтики.

Пара распаивала алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора. По предварительной информации, во время выяснения отношений мужчина ударил ножом женщину.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Усть-Славянке женщина пожаловалась полицейским на местного жителя. После он напал с ножом на сотрудника.

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