Пьяный житель Усть-Славянки отбивался ножом от участкового

В Усть-Славянке женщина пожаловалась полицейским на местного жителя. После он напал с ножом на сотрудника.

Все произошло в субботу, 28 марта. В отдел полиции обратилась сожительница 32-летнего мужчину. По ее словам, знакомый направился в сторону черного входа с оружием и не озвучил свои намерения

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, прибывший на место происшествия сотрудник правопорядка обнаружил мужчину на пожарной лестнице. Он был в нетрезвом виде.

На просьбу полицейского не оказывать сопротивление, мужчина пытался отбиваться от него матом. Когда пьяный петербуржец понял, что слов недостаточно, он попробовал напасть на участкового с ножом, за что был закован в наручники и направлен под стражу.

Гражданин не имеет судимостей, а также не преследовался органами за дебош. Медэкспертиза покажет, что же еще помимо алкоголя могло оказаться в его крови.

За применение насилия в отношении представителя власти, на жителя завели уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за сбыт наркотиков.