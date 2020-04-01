Из Петербурга во Владивосток полетел пони

Несмотря на испуганный взгляд, с пони все хорошо. Фото: Управление Россельхознадзора

Несмотря на испуганный взгляд, с пони все хорошо. Фото: Управление Россельхознадзора

Самолет с ценным грузом успешно отправился в пункт назначения.

Сотрудники Управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта «Пулково» провели осмотр животного, а именно шетлендского пони. Ветеринарная проверка показала, что лошадь здорова и хорошо себя чувствует. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Помимо этого, были проверены все необходимые документы по сопровождению пони. С ними все оказалось нормально, нарушений никаких не нашли.

По итогу, после успешного осмотра пони отправился в самолет, а в нем полетел во Владивосток к своему будущему хозяину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россельхознадзоре рассказали об экзотических животных, прибывших в Петербург в 2019 году.