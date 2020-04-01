В Петербурге начнут производить аппараты ИВЛ и защитные костюмы

В Петербурге планируется запустить производство защитных костюмов для врачей, а также аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин. Он отметил, что проблема не в финансовой составляющей, а в фактическом наличии аппаратов ИВЛ.

«Ожидаем поставки через Минпромторг, напрямую работаем с поставщиками, восстанавливаем производство в Петербурге, которое было остановлено полгода назад», — заявил он, сообщает «Мойка 78».

Производство планируется запустить на этой неделе. К нему уже подключились 15 предприятий. Елин также отметил, что город надеется на поставки из Китая и Южной Кореи.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

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