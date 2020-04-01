На Лиговском столкнулись три иномарки. На месте реанимация и спасатели

На Лиговском столкнулись три иномарки. На месте реанимация и спасатели
На место происшествия прибыли реанимация и МЧС. Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 апреля на углу Лиговского проспекта и Прилукской улицы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Очевидцы сообщили, что водитель Hyundai Solaris проехал на красный свет при скорости не менее 80 км/час и столкнулся с Ford Mondeo, после чего потерял сознание и врезался в Toyota Camry.

На место происшествия прибыли реанимобиль и сотрудники МЧС.

«Солярис проехал по Лиговскому на красный и был подбит летящим по Прилукской Фордом Мондео. Водитель Соляриса после столкновения потерял сознание и поехал во встречном направлении в Камри. Службы на месте. Трамваи стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария с «перевертышем» произошла в Приморском районе Петербурга сегодня днем, 31 марта, судя по всему, участниками аварии стали две машины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Для пожилых петербуржцев создан список полезных телефонов на время карантина
В Америке увольняют медиков, которые жалуются на дефицит оборудования
На Лиговском столкнулись три иномарки. На месте реанимация и спасатели
Россиян на карантине обяжут заполнять журнал самочувствия
«Не работает светофор»: машины не смогли разъехаться на ...
В России за сутки выявлено 440 новых заболевших COVID-19, семь человек умерли
Ветераны Петербурга смогут начать получать выплаты к 75-летию Победы с 15 апреля
На улице Доблести не смогли разъехаться «Яндекс.Такси» и Renault