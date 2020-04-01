Игроки «Спартака» согласились, чтобы им понизили зарплаты

Игроки &#171;Спартака&#187; согласились, чтобы им понизили зарплаты
Зарплаты не повысят, пока футболисты не вернутся к тренировкам. Фото: pixabay.com

Футболисты столичного «Спартака» первыми среди участников Российской премьер-лиги (РПЛ) согласились на понижение зарплат.

Такое решение было принято на совещании с руководством клуба, посвященном карантинным ограничениям, принятым в качестве мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Во время паузы игроки красной-белых будут получать на 40% меньше. Зарплаты не вырастут, пока спортсмены не вернутся к тренировкам.

«Спарта» первым пошел на радикальные меры в связи с кризисной ситуацией. Ранее другие футбольные клубы лишь зафиксировали курс валюты, по которому начислялась оплата труда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы предполагают, что возобновить матчи в РПЛ, в лучшем случае, получится к лету. Аналогичные прогнозы высказали и касаемо европейских лиг.

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