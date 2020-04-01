Актер Константин Доронин скоропостижно скончался у себя дома

Совсем недавно он отметил свое 84-летие.

О смерти стало известно сегодня, 1 апреля, хотя Доронина не стало 28 марта. Он серьезно болел, пережил к инсульт, к тому же, была диагностирована онкология. Похороны уже состоялись и прошли вчера, 31 марта. Об этом сообщает «Комсомольская правда» с ссылкой на вдову актера и радиорежиссера Клару Иосифовну.

Доронин был творческим, талантливым и разносторонним человеком. После окончания Щукинского театрального училища, дебютным для него стал фильм «Флаги на башнях». Его роль в картине удалась на славу. Помимо кино, 5 лет жизни Доронин отдал театру. До 1963 года он успешно играл в различных спектаклях Театра на Таганке. Но окончательно Доронин смог найти себя в работе на радио. На Всесоюзном радио Константин Доронин на протяжении долгого времени занимал пост режиссера.

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