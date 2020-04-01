В Нью-Йорке строительство госпиталя развернули в Центральном парке

Мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом пациентов развернули в Центральном парке Нью-Йорка (США). Он сможет вместить 68 человек.

Как сообщает New York Post, планируется, что в полевом госпитале из 14 палаток будут работать 70 медиков под руководством доктора Эллиотта Тенпенни, который лечил от Эболы жителей Западной Африки.

По словам специалиста, он никогда бы не подумал, что в Нью-Йорке может встретиться с пандемией, а он будет участвовать в решении этой проблемы.

Госпиталь в Центральном парке будет принимать только уже зараженных коронавирусом пациентов из больниц, где не хватает мест или врачей. Он оснащен всем необходимым оборудованием, включая 10 аппаратов ИВЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США более четырех тысяч человек умерли от коронавируса.