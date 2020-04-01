По указу Путина в Петербурге создадут Корпорацию морского приборостроения

По указу Путина в Петербурге создадут Корпорацию морского приборостроения
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране «Корпорации морского приборостроения». Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения» будет создана в Петербурге. Целями предприятия станут «совершенствование системы управления организациями морского приборостроения», а также «сохранение и развитие их научно-производственного потенциала».

Согласно планам, корпорация будет внесена в перечень стратегических предприятий. Войти в корпорацию должны московский концерн «Моринформсистема-Агат» и петербургские «Научно-производственное объединение «Аврора», концерн «Океанприбор», концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безэкипажные катамараны создадут на базе Средне-Невского судостроительного завода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
корпорация морского приборостроения новости спб Указ президента
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Земфира выпустила новую песню «Крым» после долгого перерыва
По указу Путина в Петербурге создадут Корпорацию морского приборостроения
В Нью-Йорке строительство госпиталя развернули в Центральном парке
Новую «Волгу» на базе Aurus показали в Сети
Ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19
Путин заявил об осложнении ситуации с распространением COVID-19 в России
Безработным петербуржцам предлагают стать самозанятыми, а потом курьерами
Пассажиропоток в метро Петербурга снизился в 6 раз