По указу Путина в Петербурге создадут Корпорацию морского приборостроения

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране «Корпорации морского приборостроения». Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения» будет создана в Петербурге. Целями предприятия станут «совершенствование системы управления организациями морского приборостроения», а также «сохранение и развитие их научно-производственного потенциала».

Согласно планам, корпорация будет внесена в перечень стратегических предприятий. Войти в корпорацию должны московский концерн «Моринформсистема-Агат» и петербургские «Научно-производственное объединение «Аврора», концерн «Океанприбор», концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

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