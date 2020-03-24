Безэкипажные катамараны создадут на базе Средне-Невского судостроительного завода

Заказчиком выступил Санкт-Петербургский политехнический университет.

Работы по созданию элементов корпуса для легкосборных радиоуправляемых катамаранов, включающих в себя различные функции, уже начались. Корпуса для 4 судов будут сделаны из полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна. Создание элементов планируется закончить в мае 2020 года. После чего корпуса будут переданы заказчику. Об этом сообщает пресс-служба АО «СНСЗ».

Окончательная сборка катамаранов состоится на базе СПбПУ. Каждое судно будет оборудовано солнечными батареями и автономной системой управления. Также, на судна можно будет устанавливать различное оборудование для экологических исследований.

После завершения сборки, катамараны будут переданы в Кронштадтский морской кадетский корпус, где дети смогут изучать и исследовать воды Финского залива и учиться управлять морским транспортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустят производство нейроконструктора.