В Италии объяснили высокое число смертей от коронавируса в стране

В Италии объяснили высокое число смертей от коронавируса в стране
Флаг Италии. Фото: pixabay

Итальянское Министерство здравоохранения объяснило высокую смертность от COVID-19 в стране легким прохождением сезона гриппа из-за теплой погоды зимой.

Как сообщает журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов, из-за теплой зимы в этом сезоне грипп унес жизни меньшего числа пожилых людей, чем это обычно бывает. Ежегодно в Италии жертвами гриппа становятся в среднем около восьми тысяч человек, но в этом году эта цифра оказалась на 3-6% ниже.

Таким образом, пожилые итальянцы, которые пережили сезон гриппа, оказались в группе риска во время пандемии COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.

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