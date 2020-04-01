Во Всеволожске дюжина спасателей тушила балкон

Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Ленинградской области в городе Всеволожск произошел пожар в одном из домов, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании экстренные службы получили в 18.23 в среду, 1 апреля. Пожар произошел в одном из домов по Ленинградской улице, где загорелся балкон.

Тушить огонь направили 12 сотрудников МЧС. На место происшествия также прибыли четыре спецмашины. Сотрудникам ведомства удалось спасти из огня девять человек при помощи специальных устройств. Еще пятерых эвакуировали.

Огонь распространился на трех квадратных метрах балкона. В ведомстве сообщили, что потушить возгорание смогли почти за полчаса — в 18.47 огонь был ликвидирован.

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