Во Всеволожске дюжина спасателей тушила балкон

Во Всеволожске дюжина спасателей тушила балкон
Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Ленинградской области в городе Всеволожск произошел пожар в одном из домов, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании экстренные службы получили в 18.23 в среду, 1 апреля. Пожар произошел в одном из домов по Ленинградской улице, где загорелся балкон.

Тушить огонь направили 12 сотрудников МЧС. На место происшествия также прибыли четыре спецмашины. Сотрудникам ведомства удалось спасти из огня девять человек при помощи специальных устройств. Еще пятерых эвакуировали.

Огонь распространился на трех квадратных метрах балкона. В ведомстве сообщили, что потушить возгорание смогли почти за полчаса — в 18.47 огонь был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Разметелево в Ленобласти сгорел дом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожск ленобласть пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожске дюжина спасателей тушила балкон
В России выявили более тысячи нарушителей карантина по COVID-19
Тесты на коронавирус в Ленобласти будут проводить на дому
Стало известно, какие регионы России свободны от коронавируса
Двойное землетрясение произошло в американском штате Айдахо
Москвич с мачете напал на продавца в супермаркете
В Италии объяснили высокое число смертей от коронавируса в стране
Земфира выпустила новую песню «Крым» после долгого перерыва