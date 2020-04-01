Гигантская озоновая дыра появилась над Арктикой

Специалисты зафиксировали над центральной частью Арктики огромную озоновую дыру, площадью в шесть миллионов квадратных километров, что в три раза превышает площадь Гренландии.

Информация об этом опубликована на портале NASA Ozone Watch. Специалисты установили, что такое истощение озонового слоя является характерным для Южного полюса из-за особых природных условий и изменения климата. Однако с приходом теплой погоды она должна сократиться в размерах и исчезнуть.

Впервые озоновая дыра была замечена над Антарктидой. После принятия Монреальского протокола в 80-х годах прошлого века, который подразумевает запрет на массовое использование фреонов, концентрация озона в атмосфере над Антарктидой начала восстанавливаться, однако это не помогло избежать сезонных явлений.

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