На Шлиссельбургском проспекте «укоротили» каршеринговый Smart

На Шлиссельбургском проспекте «укоротили» каршеринговый Smart
ДТП на Шлиссельбургском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

На Шлиссельбургском проспекте в Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля марки Smart сервиса каршеринга YouDrive.

ДТП произошло вечером в среду, 1 апреля. Очевидцы отметили, что в результате ДТП машина стала «еще короче».

«На Шлиссербургском проспекте и без того маленький Smart от Юдрайва стал еще короче», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Петербурга произошла автомобильная авария с двумя легковушками-участниками, рассказали очевидцы.

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