В Италии медики из России рассказали о «странных» случаях смерти от коронавируса

В Италии медики из России рассказали о &#171;странных&#187; случаях смерти от коронавируса
В Италии опустели улицы. Фото: gazeta.spb.ru

В Ломбардии, где медики из России помогают своим итальянским коллегам, выявлены новые особенности заболевания.

В городе Громо было выявлено несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован коронавирус, просто засыпали и не просыпались, сообщает «Московский комсомолец». Как пишет издание, до летального исхода серьезных симптомов болезни у зараженных не проявлялось.

За сутки в одном из пансионатов зафиксировано пять такие странных случаев смерти.

Ранее в Департаменте гражданской защиты заявили, что в Италии могут быть тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Допускается, что число зараженных может быть в десять раз больше. Кроме того, в ведомстве заявили, что итальянское правительство не справляется со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.

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