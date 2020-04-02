Инфекционисты рассказали, когда в России завершится вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса в России должна закончиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден. Об этом рассказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

«То, что, в конце концов, кончится к лету, это точно», — заявил он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Он отметил, что пик заболеваемости можно ожидать в середине следующей недели, 8–10 апреля.

Специалист также добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится около 10-12 недель.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.