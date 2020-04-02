По опустошенным из-за карантина улицам уэльского города разгуливают дикие козлы

На улицах города Лландидно в Уэльсе, жители которого находятся на самоизоляции из-за коронавируса, вместо туристов прогуливаются дикие козлы.

Животных заметили в центре, а также возле церквей. Некоторые из них попытались жевать живые изгороди, сообщает CBS News. Дикие козлы являются частью проживающего в окрестностях мыса Грейт-Орм стада из свыше 100 кашмирских коз. Ранее их спускались с мыса при плохих погодных условиях.

Местные жители предложили разместить и накормить коз в одном из местных отелей, который сейчас пустует.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.