На Предпортовой улице нашли искусанный труп голой женщины

На Предпортовой улице нашли искусанный труп голой женщины
Личность погибшей установить пока не удалось. Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга обнаружили труп неизвестной женщины. На теле были следы от укушенных ран.

В среду утром, 1 апреля, в отдел полиции обратился охранник торгово-промышленной базы на Предпортовой улице, 5. Он рассказал, что на охраняемой территории увидел труп женщины без одежды.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские обнаружили, что на руках и ногах были рваные следы от укусов.

Просмотр записей с камер наблюдения результатов также не дал. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино слесарь ограбил представителя одной из важнейших в карантин профессий. Мужчина избил и ограбил молодого курьера.

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