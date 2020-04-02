Карантинные выходные могут продлить до 12 апреля

Карантинные выходные могут продлить до 12 апреля
Вынужденные выходные в России могут быть продлены до 12 апреля/ Фото Pixabay.com
Президент Путин вчера, первого апреля (и это не шутки) заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России усложняется. ОН имел в виду растущее число заболевших смертоносной болезнью.
Также вчера руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что семидневный карантин недостаточен для борьбы с болезнью.
По ее словам, которые уже подтверждены исследованиями медиков, инкубационный период коронавируса порядка 14 дней — то есть, за этот время болезнь может себя проявить, если человек заражен. Поэтому период «разрыва» отношений людей нужно продлить, по мнению Перовой, именно на это время — на 14 дней. Напомним, что первая «стадия» выходных заканчивается 5 апреля, и 6 числа должен быть уже рабочий день.
Судя по настроениям в Правительстве РФ, скорее всего, нерабочую неделю продлят. Чиновники уже неоднократно высказывались о пользе вынужденных выходных с точки зрения распространения коронавируса. Ужесточается и требования к карантину: выросли штрафы, возможно также тюремное заключение за заражение коронавирусом.
Власти России принимают серьезные меры по борьбе с этой заразой 21 века. Так, вчера из бюджета страны выделено, в том числе, 5,2 млрд рублей на покупку машин скорой помощи. https://gazeta.spb.ru/2237908-pravitelstvo-vydelilo-5-2-milliarda-rublej-na-zakupku-mashin-skoroj-pomoshhi/
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