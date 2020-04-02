Правительство выделило 5,2 миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи

Всего планируется закупить не менее 1200 автомобилей. Фото: Pixabay

Всего планируется закупить не менее 1200 автомобилей. Фото: Pixabay

Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку автомобилей скорой помощи для регионов в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5208000 тыс. рублей…», — говорится в сообщении.

Всего планируется закупить не менее 1200 автомобилей. В течение двух дней Минпромторг должен представить в Минздрав перечень возможных к закупке типов автомобилей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.