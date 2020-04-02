После фейкового ДТП водителей судят за мошенничество со страховкой Maserati

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело о махинациях в сфере страхования. Двух автомобилистов обвиняют в спланированном ДТП.

Как полагает следствие, в июне 2019 года водители договорились о дорожной аварии с участием арендованного Hyundai Solaris и уже поврежденного Maserati Quattroporte. Осуществить задуманное они решили в Выборге. В назначенное время водитель Maserati на небольшой скорости врезался в Hyundai, а затем в дерево.

«Вызванным сотрудникам ГИБДД обвиняемые сообщили, что произошло ДТП по вине водителя «Hyundai Solaris», в результате которых оба транспортных средства получили повреждения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

После оформления документов водитель Maserati попытался возместить ущерб через страховую фирму. Максимальная выплата могла составить 400 тыс. рублей.

Довести задуманное до конца водителям не удалось. Служба безопасности страховой фирмы сравнила повреждения Maserati и схему ДТП и нашла расхождения. Усомнившись в честности водителя, представители фирмы обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга расследуют дело о мошенничестве в отношении пенсионерки.