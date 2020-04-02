Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях пандемии.
Специалисты рекомендуют не покупать товары впрок, так как магазины работают в постоянном режиме и дефицита в них нет. Они напомнили, что в просроченных крупах и орехах могут завестись вредители.
Как сообщили на сайте ведомства, в первую очередь следует выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре.
При заказе товаров удаленно тоже стоит соблюдать гигиену, а при получении проверять срок годности и целостность упаковки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ключевых симптомах коронавирусной инфекции. Названный симптом даже более распространен, чем повышенная температура.