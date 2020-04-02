Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях COVID-19

Специалисты советуют протирать влажной салфеткой ручку тележки или корзинки в магазинах, либо использовать перчатки. Фото: Pixabay

Специалисты советуют протирать влажной салфеткой ручку тележки или корзинки в магазинах, либо использовать перчатки. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях пандемии.

Специалисты рекомендуют не покупать товары впрок, так как магазины работают в постоянном режиме и дефицита в них нет. Они напомнили, что в просроченных крупах и орехах могут завестись вредители.

Как сообщили на сайте ведомства, в первую очередь следует выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре.

При заказе товаров удаленно тоже стоит соблюдать гигиену, а при получении проверять срок годности и целостность упаковки.

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