Новая песня Земфиры «Крым» набрала 200 тысяч прослушиваний за первые сутки

Первая за последние 1,5 года песня российской рок-исполнительницы Земфиры собрала на Youtube более 200 тысяч прослушиваний за первые сутки после публикации.

Премьера музыкальной композиции «Крым» состоялась 1 апреля. Песня войдет в саундтрек фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», сообщает «Рен ТВ».

В 2018 году Земфира выпустила песню «Джозеф», однако она была не единственным автором песни. Свою последнюю авторскую рок-певица выпустила семь лет назад.

Отметим, что слово «Крым» встречается в песне лишь один раз, в самом начале композиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боб Дилан впервые за долгое время выпустил песню. Композиция рассказывает об убийстве Джона Кеннеди и содержит отсылки в популярным в то время группам и фестивалю Вудсток.