В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

Оптимизм итальянцев, которые находятся на карантине, начинает исчезать.

«Больше никто не поёт и не танцует на балконах. Сейчас они больше боятся не коронавируса, а голода», — рассказал священник церковной благотворительной организации в Неаполе, сообщает The Guardian.

По его словам, люди стали боятся бедности больше, чем нового коронавируса, который уже унес много жизней. Многие остались без работы и обращаются в банки продовольствия за бесплатной едой.

Владельцев небольших продуктовых магазинов просят раздавали еду бесплатно. В некоторых районах полиция пытается остановить кражи в супермаркетах.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановили работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий.

В Департаменте гражданской защиты заявили, что в Италии могут быть тысячи носителей коронавируса, которые не имеют подтвержденного диагноза. Допускается, что число зараженных может быть в десять раз больше. Кроме того, в ведомстве заявили, что итальянское правительство не справляется со своевременным принятием мер, необходимых для замедления скорости распространения вируса.

Число зараженных коронавирусом в Италии составляет более 101 тысячи человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 11,5 тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.