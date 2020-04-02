Коронавирус снизил пассажиропоток в петербургском метро на 86%

Коронавирус снизил пассажиропоток в петербургском метро на 86%
Ежедневное снижение в метро составляет 20%,. Фото: Pixabay

В Северной столице за 1 апреля метрополитен перевел 335 тыс. 258 пассажиров. Показатель оказался на 86 процентов ниже, чем в аналогичный день прошлого года.

Несмотря на низкие показатели, в петербургском метро не дремлют и активно борются с новой инфекцией. В целях профилактики на конечных станциях сотрудники службы транспортной безопасности протирают поручни дезинфицирующими средствами.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, ежедневное снижение пассажиропотока составляет 20 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бесплатно выдавали 28 тысяч «Подорожников». Проездные получили те, кому необходимо передвигаться по городу в связи с рабочей деятельностью.

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