В Петербурге бесплатно выдавали 28 тысяч «Подорожников»

В Петербурге бесплатно выдавали 28 тысяч &#171;Подорожников&#187;
"Подорожник". Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Жителям Северной столицы бесплатно выдали 28 тыс. транспортных карт «Подорожник». Проездные выдали тем, кому необходимо передвигаться по городу в связи с рабочей деятельностью.

Как сообщили в Комитете по транспорту, карты получили сотрудники медучреждений, соцработники, волонтеры и сотрудники правопорядка. Отметим, что карты также получили пожилые сотрудники, работающие в медицинской и правоохранительной сферах.

Больше всего транспортных карт досталось медикам.

Введению таких мер поспособствовала ситуация с новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о ключевых симптомах коронавируса. По словам ученых, больше, чем у половины пациентов, имевших названные симптомы, тест на новый вирус оказался положительным.

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