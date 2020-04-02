Живущие в Италии россияне рассказали о ситуации с продуктами в стране

Россияне, которые живут в охваченной коронавирусом Италии рассказали, что дефицита продуктов в стране нет, как и огромных очередей за ними.

«Есть карточки для малоимущим и все. Тем, кто остался без работы, продукты бесплатно раздают, потому что карантин продлили и денег у людей нет. Криминальных случаев на самом деле нет», — говорит петербурженка, живущая сейчас во Флоренции.

Она отметила, что недостатка в продуктах супермаркеты не испытывают.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что жители Италии начали штурмовать супермаркеты из-за финансовых проблем, а в некоторых районах начались кражи.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости.

Число зараженных коронавирусом в Италии составляет более 101 тысячи человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 11,5 тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Италии во время эпидемии коронавируса и принятых мер итальянскими властями, местные жители перестали проводить свадебные и похоронные церемонии.