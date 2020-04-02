Коронавирус дал передохнуть жителям ресторанной Рубинштейна

Для жителей улицы Рубинштейна в Петербурге пандемия коронавируса обернулась неожиданной передышкой. Главная ресторанная впервые за долгое время стала тихой и немноголюдной.

Сложное для всего мира и ресторанного бизнеса на время позволило местным жителям отдохнуть от вечного шума, запаха еды и громких голосов под окнами.

«Я имею в виду, что мы сейчас видим улицу именно такой, какой она была ещё несколько лет назад: немноголюдной, с небольшим количеством собственных машин, тихими ночами, обычной жилой улицей, не тусовочной, такой же как многие другие улицы в центре Петербурга», — рассказала gazeta.spb.ru активистка и жительница улицы Рубинштейна Ольга Устян.

По словам активистки, отдельные заведения сейчас работают на доставку. Действительно ли они занимаются только этим или продолжают оказывать запрещённые сейчас услуги общепита будут проверять полиция и Роспотребнадзор, отметила Устян.

Жители улицы Рубинштейна не первый год жалуются на шум, мусор и запах от ресторанов. Улица почти всегда забита машинами, а летом — многочисленными террасами, которые отнимают часть тротуара у пешеходов и становятся местами распития алкоголя.