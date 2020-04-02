Борющийся с коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

Борющийся с коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам
Лещенко призвал не терять надежду на скорое "выздоровление мира". Фото: Instagram @leshchenko_lv

Звезда отечественной эстрады, 78-летний Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус, обратился к поклонникам со словами благодарности за поддержку.

Не так давно концертный директор Льва Валерьяновича, Андрей Гайдель запустил флешмоб: он предложил интернет-пользователям исполнить на камеру отрывок из песни Лещенко «Надежда» и поделиться им в Сети. В среду, 1 апреля, артист опубликовал в своем официальном Instagram свое фото, подкрепив его наполненным надеждой и благодарностью текстом.

Лещенко подчеркнул, что флешмоб крайне важен для поддержки духа тех, кто находится один на один с болезнью. «Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл», — призвал певец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гайдель поделился информацией о самочувствии Льва Лещенко.

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