Стрит-арт с героями из «Крутого пике» на Моховой замазали желтой краской

В Центральном районе Северной столицы появилось новое граффити с персонажами из «Крутого пике». Однако продержаться стрит-арту удалось всего день.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», очевидцы также опубликовали кадры с места событий.

В среду, 1 апреля, уличные художники из HoodGraff на трансформаторной будке на Моховой улице создали граффити с Командором и вторым пилотом Дринкинсом. На следующий день коммунальщики закрасили рисунок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авторами данной работы стали уличные художники из объединения HoodGraff, известные своими черно-белыми стрит-артами.