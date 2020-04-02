У тренера сборной России по гимнастике Родионенко выявили коронавирус

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Тест одного из спортсменов 2001 года рождения также оказался положительным.
«Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — приводит слова Виннер-Усмановой «ТАСС».
Информация о состоянии тренера и мальчика не поступала. Имя зараженного спортсмена также пока неизвестно.
Незадолго до этого стало известно, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе «Новогорск» в Московской области, где тренируются художественные гимнастки и спортивные гимнасты. Всего на базе находилось 122 спортсмена.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, коронавирусом заразился 78-летний народный артист Лев Лещенко.