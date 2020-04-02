«Без квартиры в карантин»: пожар на Пионерстроя

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково состояние его жильцов.

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Пионерстроя в доме 17 корпус 2. Огнем была охвачена квартира на десятом этаже. Местные отмечают, что это очень грустно – остаться без жилья во время введенного режима самоизоляции.

«Я страшнее и представить не могу», » Да остальные, кто живет ниже, тоже пострадают, сейчас пожарные до 1 этажа прольют все»,

— пишут пользователи.

На место уже прибыли спасатели – сразу несколько спецмашин. Очевидица уверяет, что квартира уже вся выгорела.

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