В Приморье мост обрушился вместе с автомобилем

В Приморье мост обрушился вместе с автомобилем
Никто не пострадал. Фото: Baltphoto

В Приморском крае часть моста обрушилась во время проезда по нему легковой машины, сообщили в региональном правительстве.

Все произошло в селе в Шкотовском районе на мосту через реку Суходол. Обрушение произошло на одно стороне двухполосного движения. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Движение по мосту временно перекрыли в обе стороны.

Стоит отметить, что через обрушившийся мост в селе Романовка ездят автомобили из Владивостока в Находку. Сейчас специалисты Примавтодора пытаются подобрать возможный путь объезда для транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в причинах обрушения моста через Славянку разбирается Генпрокуратура. Если в ходе инспекции будут выявлены нарушения, сотрудники прокуратуры будут вынуждены реагировать согласно букве закона и заведут дело.

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